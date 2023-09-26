Ле Пен заявила, что Францию «вышвырнули» из Африки

Глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала политику Парижа в Африке. В частности, в эфире радиостанции France Inter она заявила, что страна уходит из Нигера «на унизительных условиях».

«Это не было решением… В реальности [у Макрона] не было выбора. <...> Это печально, потому что таким образом создается впечатление, будто нас вышвырнули из Африки. Но другого выбора не было. Мы отзываем своего посла и выводим военных [из Нигера] на унизительных условиях. Все это — серьезный провал французской дипломатии», — заявила Ле Пен.

По ее мнению, президент Эммануэль Макрон рассчитывал на то, что власть мятежников в Нигере окажется не столь устойчивой. Глава государства также надеялся на военную интервенцию со стороны ЭКОВАС, отметила глава «Национального объединения».

«Как показывает сегодня анализ ситуации, он [Макрон] не мог поступить иначе, кроме как объявить об уходе», — констатировала политик.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция до конца года полностью планирует вывести свои войска из Нигера.

24 сентября Макрон сообщал, что Франция отзывает своего посла и дипломатов посольства в Нигере, они вернутся в Париж в ближайшее время.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее власти Нигера запретили использовать свое воздушное пространство самолетам Франции.