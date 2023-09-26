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В Европарламенте признали, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении

Глава ЕП Метсола считает, что экономическая модель ЕС не справится с расширением

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Global Look Press

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола считает, что действующая экономическая модель Европейского союза (ЕС) не выживет при расширении организации. Об этом она заявила в интервью газете Guardian.

«Конечно, экономическая модель, которую мы имеем сегодня, не сможет выжить при 32 или 33 [государствах-членах]. Но сейчас именно тот момент, когда нам нужно поговорить об этом. Мы уже начали работу в парламенте», — сказала Метсола.

Как отметила председатель ЕП, странам, претендующим на вступление в Евросоюз нет необходимости ждать, чтобы воспользоваться некоторыми преимуществами членства. Речь идет о бесплатном роуминге, снятии торговых барьеров, а также доступе к фондам и университетам, подчеркнула Метсола.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — отмечается в заявлении политика.

Ранее Еврокомиссия снизила прогнозы экономического роста в ЕС.

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