В Европарламенте признали, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола считает, что действующая экономическая модель Европейского союза (ЕС) не выживет при расширении организации. Об этом она заявила в интервью газете Guardian.

«Конечно, экономическая модель, которую мы имеем сегодня, не сможет выжить при 32 или 33 [государствах-членах]. Но сейчас именно тот момент, когда нам нужно поговорить об этом. Мы уже начали работу в парламенте», — сказала Метсола.

Как отметила председатель ЕП, странам, претендующим на вступление в Евросоюз нет необходимости ждать, чтобы воспользоваться некоторыми преимуществами членства. Речь идет о бесплатном роуминге, снятии торговых барьеров, а также доступе к фондам и университетам, подчеркнула Метсола.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — отмечается в заявлении политика.

Ранее Еврокомиссия снизила прогнозы экономического роста в ЕС.