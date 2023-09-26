В Польше потребовали отставки спикера парламента Канады после чествования нациста

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик призвал спикера палаты общин Канады Энтони Рота уйти в отставку после приглашения и чествования в парламенте страны престарелого ветерана дивизии СС «Галичина». В беседе с польским агентством PAP Мулярчик заявил, что Рот «скомпрометировал» себя.

«Это большая компрометация спикера палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера палаты», — заявил дипломат.

По его мнению, действия Спикера палаты привели к «огромной небрежности», которая должна повлечь за собой «некоторые личные последствия», так как речь идет о прославлении преступных немецких подразделений, против которых сражались союзники во Второй мировой войне.

«Вся эта история показывает, что нерешенность вопросов в истории Украины и дальше будет приводить к серьезным проблемам…» — констатировал Мулярчик.

До этого Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «российской провокацией» скандал с участием 98-летнего украинца, служившего в дивизии СС «Галичина».

Ранее в Польше раскритиковали Зеленского за чествование ветерана дивизии «Галичина».