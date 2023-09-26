В Польше раскритиковали тактику контрнаступления Украины

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчается успехом, так как проводится «вопреки всем правилам военного искусства». Об этом он заявил в эфире Radio Wnet.

«Оно [контрнаступление] не могло пойти по плану, потому что оно проводилось вопреки всем правилам военного искусства, а также вопреки оперативному и военному воображению, а оперативный риск был превышен практически во всех областях – тактических, оперативных и стратегических», – сказал генерал.

ВС РФ удалось навязать свою стратегию ведения боевых действий и создать «непреодолимые» укрепрайоны, в результате чего украинская армия несет большие потери, считает Коморницкий.

В связи с подобным развитием событий заявления о том, что контрнаступление приносит ВСУ успех не соответствуют действительности, Киев не сможет добиться результата, подчеркнул военный.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что российские войска спустя более года боевых действий на Украине постепенно адаптировались на поле боя, переходя к стратегии изматывания Киева и Запада.

По данным WSJ, Россия стала активно задействовать беспилотники, переместила склады с боеприпасами и техникой за пределы зоны действия реактивных систем залпового огня HIMARS. В статье также указано, что Украине пока не удается адекватно отвечать на подобные изменения, что стало одной из основных причин «пробуксовки» контрнаступления украинской армии.

Ранее в США рассказали о потере боеспособности ВСУ.