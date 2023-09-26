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«Работы очень много»: Рогозин рассказал, чем займется в Совфеде

Рогозин: жителей Запорожской области нужно перевести на российское телевещание

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, ставший сенатором от Запорожской области, в новой должности планирует вновь отправиться в зону проведения военной операции. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его словам, свою работу он будет строить во взаимодействии с губернатором Запорожской области. В его планах реализовать и «некоторые крупные проекты». В частности, перевести жителей региона на российское телевещание.

«Потому что они, в частности, до сих пор вынуждены смотреть украинские телеканалы. А из этого, как вы понимаете, вряд ли может получиться что-то хорошее. Надо рассмотреть разные варианты помощи людям, которые находятся под обстрелами. Организацию новых рабочих мест, запуск в эксплуатацию промышленных предприятий, которые сейчас вынужденно простаивают. Работы очень много», — поделился Рогозин.

При этом он отметил, что пока не определился с комитетом Совета Федерации, куда подаст свою заявку, и планирует обсудить это с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

«А планы остаются прежними — как и весь текущий год, я буду заниматься помощью фронту и подготовкой к поствоенному восстановлению региона. <...> Закончу только формальные вопросы, сменю костюм на более привычную для себя камуфляжную форму и поеду [в зону СВО]», — заключил сенатор.

Накануне Дмитрий Рогозин впервые принял участие в заседании Совета Федерации после наделения полномочиями сенатора от Запорожской области. Перед началом мероприятий его представила Валентина Матвиенко.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» сообщил, что продолжает работать на благо РФ.

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