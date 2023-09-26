Илон Маск защитил Россию от обвинений со стороны Канады

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, посчитавшего публикации о приглашении в парламент Канады нациста российской пропагандой. Об этом сообщается на странице бизнесмена в социальной сети X.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», — говорится в посте Маска.

До этого Владимир Зеленский побывал в Канаде, где посетил заседание парламента. Среди приглашенных оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «канадского героя» и «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Выяснилось, что Ярослав Хунка был бойцом добровольческой дивизии СС «Галичина».

Потом Рота принес извинения за приглашение нациста в парламент.

До этого сенатор Константин Долгов подчеркивал, что чествование нациста в Канаде ударит по репутации всей страны. Он добавил, что РФ намерена инициировать обсуждение этой акции на всех международных площадках.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».