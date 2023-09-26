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Постпред РФ при ЕС с пессимизмом оценил председательство Венгрии в Совете ЕС

И.о. постпреда России считает, что председательство Венгрии в ЕС ничего не изменит

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Global Look Press

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов считает, что председательство Венгрии в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года ничего не изменит в векторе антироссийской политики объединения, сообщает РИА Новости.

«Важно понимать, что антироссийская повестка формируется в Евросоюзе коллективными решениями евростолиц, а не столько страной-председателем в Совете ЕС. Потому о каком-либо возможном откате в широком плане говорить нельзя», — заявил Логвинов.

Он добавил, что при этом официальные лица Будапешта неоднократно заявляли, что санкции против России серьезно затрагивают национальные интересы Венгрии. А страхи европарламентариев перед председательством Венгрии связаны с «разборками» внутри Европейского союза, и независимая позиция Венгрии только усиливает противоречия.

Ранее в Европарламенте усомнились в готовности Венгрии к председательству в ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что Германия сомневается в способности Венгрии к председательству в ЕС в 2024 году.

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