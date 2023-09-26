В России отметили, что отказ трех стран выполнять решения ЕК может стать заразительным

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что отказ Словакии, Венгрии и Польши следовать решению Европейской комиссии в вопросе импорта украинской сельскохозяйственной продукции может являться заразительным примером для других государств Евросоюза, не желающих выполнять невыгодные для них решения. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Логвинов отметил, что последний конфликт, обусловленный курсом ЕС на оказание всесторонней поддержки Киеву, объясняется проблемой возросшего ввоза в Евросоюз украинской сельхозпродукции. Именно с этим столкнулись Словакия, Венгрия и Польши.

Дипломат подчеркнул, что действия трех государств — членов Евросоюза, отказавшихся подчиняться невыгодным условиям, могут стать заразительным примером для других стран ЕС. Логвинов обратил внимание на то, что в последнее время политические установки ЕС все чаще входят в противоречие с экономическими интересами государств-членов, а также целых отраслей их экономики. По мнению дипломата, подобная тенденция усиливалась вместе с наращиванием санкционного давления против России.

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