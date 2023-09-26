Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России отметили, что отказ трех стран выполнять решения ЕК может стать заразительным

Дипломат Логвинов: страны ЕС могут перестать выполнять указания Еврокомиссии

close
100%
Reuters

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что отказ Словакии, Венгрии и Польши следовать решению Европейской комиссии в вопросе импорта украинской сельскохозяйственной продукции может являться заразительным примером для других государств Евросоюза, не желающих выполнять невыгодные для них решения. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Логвинов отметил, что последний конфликт, обусловленный курсом ЕС на оказание всесторонней поддержки Киеву, объясняется проблемой возросшего ввоза в Евросоюз украинской сельхозпродукции. Именно с этим столкнулись Словакия, Венгрия и Польши.

Дипломат подчеркнул, что действия трех государств — членов Евросоюза, отказавшихся подчиняться невыгодным условиям, могут стать заразительным примером для других стран ЕС. Логвинов обратил внимание на то, что в последнее время политические установки ЕС все чаще входят в противоречие с экономическими интересами государств-членов, а также целых отраслей их экономики. По мнению дипломата, подобная тенденция усиливалась вместе с наращиванием санкционного давления против России.

Ранее Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей в текущем году сократился втрое по сравнению с 2022 годом.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях