Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Антонов назвал циничным отказ Госдепа осудить появление эсэсовца в парламенте Канады

Посол Антонов: отказ США осудить нациста в парламенте Канады является циничным

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Посол России в США Анатолий Антонов назвал отказ Госдепартамента осудить чествование в парламенте Канады нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», циничным и оскорбляющим память жертв и участников Второй мировой войны. Об этом дипломат заявил в Telegram-канале российского представительства в Вашингтоне.

Антонов сказал, что невнятная реакция официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников США выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания Вашингтона к тематике прав человека и борьбе с антисемитизмом.

Российский дипломат считает, что отказ осудить неонацистские выпады является осквернением памяти миллионов простых людей, отдавших жизни во время Второй мировой войны. Это предательство памяти американских солдат и офицеров, воевавших за независимость США.

Посол подчеркнул, что нежелание властей США подвергнуть критике возмутительный инцидент в канадском парламенте демонстрирует настоящее отношение Вашингтона к трагическому наследию XX века.

Антонов отметил, что коричневая чума должна быть остановлена. Именно этим Российская армия занимается в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило приветствие бывшего участника дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунки в парламенте Канады.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях