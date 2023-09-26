Посол России в США Анатолий Антонов назвал отказ Госдепартамента осудить чествование в парламенте Канады нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», циничным и оскорбляющим память жертв и участников Второй мировой войны. Об этом дипломат заявил в Telegram-канале российского представительства в Вашингтоне.

Антонов сказал, что невнятная реакция официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников США выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания Вашингтона к тематике прав человека и борьбе с антисемитизмом.

Российский дипломат считает, что отказ осудить неонацистские выпады является осквернением памяти миллионов простых людей, отдавших жизни во время Второй мировой войны. Это предательство памяти американских солдат и офицеров, воевавших за независимость США.

Посол подчеркнул, что нежелание властей США подвергнуть критике возмутительный инцидент в канадском парламенте демонстрирует настоящее отношение Вашингтона к трагическому наследию XX века.

Антонов отметил, что коричневая чума должна быть остановлена. Именно этим Российская армия занимается в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило приветствие бывшего участника дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунки в парламенте Канады.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».