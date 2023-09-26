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Законодатели-республиканцы США запросили у Белого дома точную сумму расходов на Украину

Законодатели-республиканцы США запросили точную сумму расходов на Украину

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Depositphotos

Несколько американских законодателей-республиканцев потребовали у помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана предоставить сведения о том, сколько средств было израсходовано на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо, опубликованное на сайте сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

По словам законодателей, они требуют четко разъяснить, какой общий объем бюджетных средств все государственные ведомства США выделили на конфликт на Украине и для государств, затронутых конфликтом, а также обо всех других расходах, понесенных в связи с этим американскими налогоплательщиками. В документе подчеркивается, что законодатели ранее неоднократно высказывали недоверие администрации США по поводу суммы расходов на помощь Украине.

Письмо Салливану, кроме сенатора Вэнса, подписали конгрессмены Мэтт Гетц и Чип Рой, представляющие соответственно, Флориду и Техас.

Ранее сообщалось, что координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у страны осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель, а дальнейшее финансирование Киева зависит от решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву

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