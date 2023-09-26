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Посол Антонов: США не стоит допускать опасных слов в отношении РФ по Армении

Посол Антонов: США не стоит допускать опасных слов в отношении России по Армении

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Wong Maye-E/AP

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Москве рассчитывают на то, что в Вашингтоне не допустят опасных слов и действий в отношении усиления антироссийских настроений в Армении. Об этом сообщает ТАСС.

«Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Тем самым подтверждают, что задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона», — сказал Антонов.

Ранее в МИД России сообщили, что в армянских СМИ явно с подачи властей развернута антироссийская вакханалия. Российское внешнеполитическое ведомство также опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией. По данным МИД, информация о том, что за демонстрациями в Ереване стоит РФ, не имеют «ничего общего с действительностью», так как, в отличие от Запада, который поднаторел в организации «цветных революций», Москва такими вещами не занимается.

Ранее в Турции рассказали о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна.

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