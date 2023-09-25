Глава МИД Венесуэлы сообщил об итогах работы на Генассамблее ООН

Глава Министерства иностранных дел Иван Хиль Пинто заявил, что его страна в ходе мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН развернула «дипломатию мира». Об этом он заявил РИА Новости.

«Другими словами, мы развернули нашу боливарианскую дипломатию мира, встречи были очень позитивными, мы нашли атмосферу абсолютной поддержки боливарианского правительства, прежде всего в вопросе отказа от односторонних принудительных мер и санкций против нашей страны», — заявил глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

По мнению Пинто, санкции должны быть отменены, поскольку «не имеют смысла». Он также отметил, что позиция Венесуэлы заключается в готовности вести переговоры со всеми участниками международной системы по отмене санкций.

Ранее Хиль выступил на Генеральной ассамблее ООН с предложением создать зону, свободную от санкций. Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства добавил, что несмотря на грабеж со стороны Запада, большое количество санкций и осадное положение, экономика Каракаса начала восстанавливаться быстрее, чем у других стран Южной Америки.

Ранее Мадуро обвинил США в попытке организовать государственный переворот в Венесуэле.