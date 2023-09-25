В Госдепе США заявили, что не знают о запрете Такеру Карлсону брать интервью у Путина

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер сказал, что ведомство ничего не знает о запрете Вашингтона журналисту Такеру Карлсону брать интервью у российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, он «понятия не имеет», о каких препятствиях со стороны властей США утверждает Карлсон.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации России Алексей Пушков считает запрет правительства США журналисту Такеру Карлсону брать интервью у Владимира Путина ограничением свободы слова при «полном молчании» западных СМИ.

По словам парламентария, либеральные западные СМИ превратились в «подотряд глубинного государства США».

До этого бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что правительство США запретило ему брать интервью у президента России Владимира Путина.

Он также отметил, что власти США на протяжении десятилетий предпринимали агрессивные попытки контролировать контент, доступный в американских СМИ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.