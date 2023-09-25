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В США работают над созданием международной миссии для Нагорного Карабаха

В Госдепе сообщили о работе над созданием международной миссии для Карабаха

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J. Scott Applewhite/AP

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты работают над созданием международной миссии, которая должна следить за выполнением Азербайджаном своих обязательств перед Карабахом, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены, в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан», — сказал Миллер, добавив, что инициатива «активно обсуждается» вместе с союзниками.

До этого президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и пообещал продолжить сотрудничество с Ереваном в сфере безопасности.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Новость дополняется.

Ранее президент Турции Эрдоган выразил надежду на мир в Нагорном Карабахе.

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