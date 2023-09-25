В МВД заявили о намерении Запада выдавить РФ с Южного Кавказа

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию с Южного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку», — отметил министр.

Глава силового ведомства отметил, что США и ЕС навязывают свои «рецепты» для проведения реформ в ключевых сферах, включая спецслужбы и правоохранителей, оборону и суд. По словам Колокольцева, это подтачивает союзничество России и Армении.

Министр подчеркнул, что американские власти всегда преследуют лишь свои интересы, «им нет дела до Армении и армян».

25 сентября глава МВД России Колокольцев прибыл в Ереван, чтобы принять участия в Объединенной коллеги министерств внутренних дел двух стран.

Ранее в Карабахе началась встреча представителей Баку и проживающих в регионе армян.