Пашинян обсудил с главой МВД РФ Колокольцевым сотрудничество силовых ведомств

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе переговоров обсудил с главой Министерства внутренних дел России Владимиром Колокольцевым сотрудничество между силовыми ведомствами двух государств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Пашинян <...> подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу между министерствами внутренних дел двух стран», — говорится в публикации.

По словам Пашиняна, они совместно борются с преступностью, а также ведут работу в других направлениях.

В свою очередь, глава российского МВД рассказал премьеру о ходе выполнения двусторонних программ и итогах обсуждений текущей ситуации с армянскими коллегами.

25 сентября Колокольцев прибыл в Ереван, где примет участие в ряде дипломатических мероприятий.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами, в ходе которого прокомментировал обострение ситуации в Армении. Он уточнил, что сейчас Москва и Ереван поддерживают диалог на различных уровнях. Более того, недавно у главы государства состоялся телефонный разговор с Пашиняном.

Ранее политолог Гуреев заявлял, что из Нагорного Карабаха скоро вывезут всех армян.