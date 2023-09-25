Байден рассказал о желании США укреплять сотрудничество с Арменией

Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и пообещал продолжить сотрудничество с Ереваном в сфере безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

»<…> полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия», — сказано в письме.

Байден обратил внимание, что будет продолжено сотрудничество в области энергетической диверсификации, и безопасности, напомнив о недавних совместных военных учениях.

По словам главы Белого дома, дальнейшие перспективы укрепления партнерства обсудит глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр.

Глава USAID на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила, что США готовы помочь выходцам из Нагорного Карабаха. Она обратила внимание на то, что ресурсы будут направлены на поддержку местных органов власти.

Ранее президент Турции Эрдоган выразил надежду на мир в Нагорном Карабахе.