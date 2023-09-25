США пообещали помочь выходцам из Карабаха

Глава USAID Саманта Пауэр на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила, что США готовы помочь выходцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

«В ходе этого визита, конечно, мы сосредоточены на конкретном кризисе, гуманитарных потребностях людей Нагорного Карабаха», — отметила Пауэр.

По ее словам, около пяти тысяч человек 25 сентября уже пересекли границу Армении. Глава USAID обратила внимание на, что ресурсы будут направлены на поддержку местных органов власти. Организация планирует обратиться к другим странам с просьбой сделать то же самое.

Кабмин Армении привел данные, что в страну уже въехали более 6,6 тысячи беженцев из Карабаха. 5580 человек уже прошли регистрацию, еще 1070 проходят идентификацию.

Армянское агентство «Фактор» в своем Telegram-канале опубликовало фото массово уезжающих из региона жителей.

Ранее президент Турции Эрдоган выразил надежду на мир в Нагорном Карабахе.