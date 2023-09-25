Минфин США снял санкции с одной российской фирмы

Министерство финансов США вычеркнуло российскую машиностроительную компанию «ОДК-СТАР» из санкционного перечня по РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре власти Соединенных Штатов включили фирму в ограничительные реестры в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

Согласно базе данных американского Минфина, пермская компания все равно остается под санкциями, так как включена в другие «черные» списки, но уже из-за связей с Ираном. В статье поясняется, что предприятие сотрудничало с иранской авиастроительной госкорпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), из-за чего «ОДК-СТАР» по-прежнему подвергается американским ограничениям. Таким образом, финансовое ведомство США изменило лишь обоснование для внедрения компании в санкционный список, но не исключило фирму из-под рестрикций совсем.

До этого американский Минторг внес пять компаний из России в черный список.

Ранее в США заявили, что план сломить Москву санкциями не сработал.