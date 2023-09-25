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В Финляндии заявили, что им дорого обходится поддержка Украины

NYT: в Финляндии считают, что поддержка Украины обходится дорого

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Shutterstock

В Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики, пишет газета The New York Times.

«Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», — цитирует издание директора по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Кууселу.

В публикации говорится, что приведение вооруженных сил в соответствие с требованиями Североатлантического альянса требует от правительства сложных и затратных решений, так как им придется «мыслить стратегически за пределами границ Финляндии».

Финские чиновники рассказали газете, что пока страна считает себя способной к самообороне и следовательно не будет размещать военный контингент альянса на своей территории.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.

До этого Минобороны Финляндии сообщило, что поддержка Украины находится в фокусе проекта бюджета Финляндии, представленного кабмином страны.

Ранее в Финляндии рассказали, на кого нацелены антироссийские санкции.

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