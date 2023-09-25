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Президент Турции Эрдоган выразил надежду на мир в Нагорном Карабахе

Эрдоган надеется на мир в Карабахе после удачной операции Азербайджана

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на установление мира в Нагорном Карабахе после успеха локальной антитеррористической операции Азербайджана. Его слова передает телеканал TRT Haber.

«Установление мира и спокойствия в регионе — наш долг», — отметил Эрдоган по итогам переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

По мнению турецкого лидера, успешная операция открыла новые возможности для полноценной стабилизации ситуации в Карабахе.

«Мы ожидаем, что Армения примет протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги навстречу», — подытожил он.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее из Нагорного Карабаха в Армению прибыло около 5 тысяч беженцев.

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