Президент Турции Эрдоган выразил надежду на мир в Нагорном Карабахе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на установление мира в Нагорном Карабахе после успеха локальной антитеррористической операции Азербайджана. Его слова передает телеканал TRT Haber.

«Установление мира и спокойствия в регионе — наш долг», — отметил Эрдоган по итогам переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

По мнению турецкого лидера, успешная операция открыла новые возможности для полноценной стабилизации ситуации в Карабахе.

«Мы ожидаем, что Армения примет протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги навстречу», — подытожил он.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее из Нагорного Карабаха в Армению прибыло около 5 тысяч беженцев.