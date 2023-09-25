Власти Азербайджана заявили, что 5 дней назад страна восстановила суверенитет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Нахичевани заявил, что пять дней назад страна полностью восстановила свой суверенитет, передает РИА Новости.

По его словам, три года назад в результате второй карабахской войны Азербайджан положил конец оккупации, а 23 апреля этого 2023 восстановил территориальную целостность, установив пограничный пункт пропуска на азербайджано-армянской границе в направлении Лачина.

«Пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили наш суверенитет. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет», — сказал Алиев.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Новость дополняется.

Ранее власти Армении назвали число въехавших из Нагорного Карабаха беженцев.