Президент Азербайджана выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет, скорее всего, успешно. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам азербайджанского главы государства, за пять дней республика смогла полностью восстановить собственный суверенитет.

25 сентября Алиев встретился за президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Самолет с турецким главой государства на борту приземлился в Нахичеванском международном аэропорту в понедельник днем. У трапа Эрдогана встретил президент Азербайджана.

Также известно, что Алиев и Пашинян могут встретиться 5 октября в испанской Гранаде.

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе, целью которой обозначалось восстановление конституционного строя Азербайджана.

24 сентября Азербайджан объявил, что гарантирует выход из Нагорного Карабаха личного состава армянских Вооруженных сил, сложивших оружие.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.