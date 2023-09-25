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ЕС призвал Китай работать над восстановлением черноморской зерновой сделки

В ЕК призвали Китай работать над восстановлением черноморской зерновой сделки

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Depositphotos

Первый заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис призвал Китай работать над восстановлением черноморской зерновой сделки. С соответствующим заявлением он выступил на заседании 10-го раунда диалога высокого уровня ЕС — КНР по экономике и торговле, передает ТАСС.

«ЕС и Китай должны повысить сотрудничество в работе по снижению долгового бремени и повышению продовольственной безопасности для самых слабых и бедных стран, в частности путем возвращения «Черноморской зерновой инициативы», — сказал Домбровскис.

Он также указал, что украинский конфликт осложняет «европейские и глобальные макроэкономические перспективы». Как отметил первый замглавы ЕК, последствия конфликта «подрывают доверие потребителей, (что) плохо и для китайских, и для европейских экспортеров». ЕС считает, что КНР «может сыграть ключевую роль в <...> восстановлении мира в Европе», добавил Домбровскис.

До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва рассматривает инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Ранее Путин назвал потери сельхозпроизводителей России от зерновой сделки.

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