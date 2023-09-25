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Первая леди Украины не уверена, что ее муж будет участвовать в выборах

BI: жена Зеленского не уверена, что ее муж будет участвовать в очередных выборах

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, при каких условиях ее муж не будет принимать участие в возможных выборах главы государства в 2024 году, пишет Business Insider.

По ее словам, решение об участии Зеленского в выборах зависит от того, будет ли общественность нуждаться в нем в качестве главы государства.

«Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», — заявила она.

Кроме этого, Зеленская призналась, что не полностью поддерживала решение мужа принимать участие в первых выборах президента.

Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявлял, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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