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В Турции рассказали о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна

В Турции заявили, что встреча Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна не обсуждалась

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Дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости о наличии планов встречи лидеров России, Турции, Азербайджана и Армении.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в Анкаре выступили с инициативой о проведении четырехсторонней встречи лидеров Турции, России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

«Для того чтобы определиться по дате и месту (встречи), сначала необходим консенсус всех сторон по предложенной нами инициативе. Пока вопрос на уровне предложения, никакой конкретики», — сказал источник.

По его словам, пока обсуждений данной инициативы турецкой стороны не было.

25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит Эрдогана в Азербайджан для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил, что российская сторона надеется на то, что эта встреча будет способствовать безопасности в регионе, нормализации жизни в Карабахе после произошедшего.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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