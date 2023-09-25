Орбан выдвинул условие поддержки Украины на мировой арене

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поддерживать Украину на международных форумах, пока Киев «не вернет права закарпатским венграм. Об этом он сообщил на заседании венгерского парламента, сообщает The Budapest Times.

По его мнению, Украина «несколько лет угнетает венгерские школы» и хочет сделать их украинскими.

«Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров», — сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что если бы западные политики были готовы к двусторонним переговорам с Россией, то было бы гораздо больше надежды на урегулирование конфликта на Украине.

Он напомнил, что Венгрия обычно проводит двусторонние переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на каждой Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».