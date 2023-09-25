В Польше заявили, что могут обойтись без дружбы с Украиной

Министр канцелярии польского президента, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Варшава справится, если Киев захочет разорвать дружеские отношения. Пшидач напомнил, что в интересах Украины заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Соответствующие заявления он сделал в эфире радио RFM FM.

«Украина должна понять, что в интересах всех нас не позволить себя расколоть. Однако мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство», — сказал представитель польского президента.

Пшидач также заметил, что именно Украина сейчас в беде, и в ее интересах обеспечить себе поддержку Польши. Если в Киеве придерживаются другого мнения, то не стоит его принуждать, считает министр.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции. Несмотря на это, ряд государств — Польша, Венгрия и Словакия — посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине. Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших стран Европейского союза.

Ранее в Польше назвали Украину неблагодарной.