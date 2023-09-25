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Эрдоган встретился с Алиевым в Нахичеванском аэропорту

Эрдоган приехал в Нахичевань на встречу с Алиевым

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в понедельник, 25 сентября, с однодневным визитом в Азербайджан, в том числе для встречи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается в эфире государственного телеканала AZTV.

Известно, что самолет с турецким главой государства на борту приземлился в Нахичеванском международном аэропорту.

У трапа Эрдогана встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подробности будущей встречи Алиева и Эрдогана пока не приводятся. Также нет данных, как долго продлятся переговоры лидеров Азербайджана и Турции.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу Алиева и Эрдогана, выражал надежду на урегулирование в Карабахе.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций». Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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