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Трамп назвал телеканал NBC «врагом народа» и потребовал расследования

Трамп обвинил телеканал NBC зловредном освещении событий в эфире

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Sam Wolfe/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал телекомпанию Comcast и принадлежащий ей канал NBC «врагом народа», потребовав провести расследование за однобокое освещение событий в эфире. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Почти все они бесчестные и коррумпированные, но в отношении Comcast с ее однобоким и зловредным освещением событий в эфире NBC News <…> следует провести расследование по факту государственной измены», — написал кандидат в президенты США.

Как отметил Трамп, NBC и «прочие коррумпированные компании» — угроза демократии и фактически враги народа. По его мнению, медиа, распространяющие «фейковые новости» должны заплатить за ущерб Соединенным Штатам.

До этого The Washington Post со ссылкой на совместный опрос издания с телеканалом ABC News писал, что Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке, обыгрывая своего преемника Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года. Согласно исследованию, экс-глава Белого дома получает 52% поддержки респондентов, а действующий президент — 42%.

Ранее Трамп стал первым президентом в американской истории с магшотом.

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