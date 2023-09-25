Представитель России заявил, что Украина вводила в заблуждение суд ООН

Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Украина и третьи страны вводили в заблуждение Международный суд ООН в своих выступлениях по иску о геноциде, передает РИА Новости.

По ее словам, заявления, которые были заслушаны на прошлой неделе, обнаруживают реальную цель Киева и его сторонников — «втянуть этот суд в рассмотрение дела, которое находится за пределами его юрисдикции».

«Говоря об этих вопросах, которые не подпадают под этот иск, они полностью уклонились от рассмотрения некоторых аспектов и активно вводили в заблуждение суд относительно других тем», — сказала зампостпреда в ходе заседания суда.

25 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде из-за специальной военной операции (СВО). Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Он продлится до 27 сентября.

До этого глава специальной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека на Украине Эрик Месе заявил, что комиссия не выявила признаков геноцида.

Украина подала иск в Международный суд ООН 26 февраля 2022 года, заявляя о нарушении Россией Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Киев отвергает геноцид в Донбассе, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и проведения специальной военной операции. Украина требует, чтобы суд признал, что Россия не имеет законных оснований для своих действий на Украине.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия оспаривает правомочность суда рассматривать этот иск. Они утверждают, что Украина манипулирует фактами, пытаясь доказать отсутствие геноцида в Донбассе. Киев стремится получить решение суда, которое подтвердит неправомерность действий России и признание независимости ДНР и ЛНР.

Ранее в Совбезе РФ уличили Запад в развязывании геноцида русского населения.