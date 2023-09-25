Глава МВД России Колокольцев прибыл в Ереван

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в столицу Армении, где примет участие в ряде дипломатических мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сегодня <...> генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в город Ереван», — указано в заявлении.

При этом официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что в ближайшее время министр примет участие в совещании Объединенной коллегии МВД России и Армении. Также у него запланированы еще несколько встреч, однако информация о них не уточняется.

25 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами, в ходе которого прокомментировал обострение ситуации в Армении. Представитель российского президента Владимира Путина уточнил, что сейчас Москва и Ереван поддерживают диалог на различных уровнях. Более того, недавно у главы государства состоялся телефонный разговор с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

Кроме этого, Песков оценил возможность продолжения работы российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. По словам пресс-секретаря, пока он не может сделать какие-либо прогнозы по данному поводу. Тем не менее сейчас миротворцы присутствуют на переговорах армян и азербайджанцев, подчеркнул он.

Ранее в Карабахе началась встреча представителей Баку и проживающих в регионе армян.