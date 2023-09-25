Экс-советник Кучмы рассказал, что будет с Зеленским в случае выборов на Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Владимир Зеленский не хочет проводить выборы на Украине, потому что понимает, что в случае их проведения потеряет власть.

«И ты боишься власть потерять, потому что, если будут выборы, президентом ты уже не будешь», — сказал он.

По мнению Соскина, выборы обязательно должны состояться, иначе это будет нарушением Конституции.

20 сентября депутат Верховной рады Украины и экс-министр культуры Алексей Гончаренко заявил, что решение о том, будут ли на Украине проходить президентские выборы в следующем году, будет принято в ходе поездки Владимира Зеленского в США.

До этого народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.