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Дмитрий Рогозин впервые принял участие в заседании СФ в должности сенатора

Рогозин впервые поучаствовал в заседании Совфеда в должности сенатора

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин впервые принял участие в заседании Совета Федерации после наделения полномочиями сенатора от Запорожской области.
Перед началом мероприятий Дмитрия Рогозина представила спикер СФ Валентина Матвиенко. Трансляция велась на официальном сайте Совета Федерации.

«Какие к нам приходят глыбы, мастодонты, которые, конечно же, будут очень полезны в работе нашего Совета Федерации», — сказала она.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщал, что Дмитрий Рогозин не получит руководящую должность в Совете Федерации и останется рядовым сенатором. Источник уточнил, что Рогозина, который после отставки с поста главы «Роскосмоса» оставался без работы, «нужно было куда-то трудоустроить».

18 сентября сообщалось, что Рогозин может получить новую официальную должность. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента России. По словам одного из источников, Рогозину как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность сенатора от Запорожской области.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» сообщил, что продолжает работать на благо РФ.

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