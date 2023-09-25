В МИД России отметили комичность чествования нациста в канадском парламенте

Восхваление в парламенте Канады престарелого бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки было фарсом, который может привести к глобальной катастрофе. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Это фарс, когда канадский парламент аплодирует пособнику нацистов», — отметила она.

По мнению Захаровой, данный инцидент потенциально может закончиться трагедией международного масштаба.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

В связи с этим инцидентом посольство России направит в МИД Канады ноту из-за чествования нациста в парламенте страны.

Ранее в Польше резко отреагировали на приглашение нациста в канадский парламент.