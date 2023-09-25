В Госдуме ответили на заявление Финляндии о санкциях против простых граждан

Финляндия из-за вступления в НАТО начала работать по указаниям Госдепа, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так в беседе с RT он отреагировал на слова главы финского МИДа о том, что санкции нацелены на простых российских граждан.

«Финляндия будет терпеть и экономические, и политические убытки, но будет поддерживать тот курс, который ей уже определили. То есть Финляндия теряет свой суверенитет», – убежден депутат.

Власти страны встают на «путь русофобии», добавил Водолацкий, подчеркнув, что таким образом они действуют в ущерб гражданам своей страны. В частности, по этой причине тормозится развитие туризма, экономики, пояснил депутат.

Он также пригрозил более серьезными последствиями, приведя в пример приход к власти Гитлера.

«Если Финляндия хочет идти по пути поддержки и развития у себя нацистской идеологии, то это, значит, запущен очередной виток разрушений», – предупредил Водолацкий.

До этого глава МИДа Финляндии Элина Валтонен заявила, что введенные в отношении России санкции вредят, в первую очередь, простым гражданам. По ее мнению, россияне должны понимать, что за украинские события «нужно платить».

Зарубежные СМИ ранее сообщали о планах властей Финляндии продолжить строительство забора на границе с Россией. Предполагается, что 40 км заграждения введут на границе РФ с Северной Карелией.