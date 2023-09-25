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В Карабахе начались переговоры представителей властей Азербайджана и армян региона

Переговоры представителей Азербайджана и армян Карабаха начались в Ходжалы

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Reuters

В городе Ходжалы, расположенном на территории Нагорного Карабаха, началась встреча представителей официальных властей Азербайджана и этнических армян. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Азербайджанскую Республику представляет депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамин Мамедов, который в марте этого года был назначен президентом страны Ильхамом Алиевым ответственным за контакты с карабахскими армянами.

Первая встреча в таком формате после завершения антитеррористической операции Баку была проведена 21 сентября в городе Евлах.

Город Ходжалы печально известен тем, что в феврале 1992 года там произошли массовые погромы между представителями азербайджанского и армянского народов.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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Война в Карабахе
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