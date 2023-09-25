В Кремле оценили итоги голосования в новых регионах России

В Кремле считают, что выборы в новых регионах РФ в нынешнем году состоялись полностью в соответствии с законодательством. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Выборы прошли абсолютно в правовом поле, в соответствии с нашими законами. Они состоялись», — добавил представитель Кремля.

Других комментариев по прошедший выборам в РФ со стороны Пескова не было.

В 2023 году Единый день голосования (ЕДГ) прошел 10 сентября. В субъектах России выбирали губернаторов и депутатов.

До этого депутат Василий Пискарев предупреждал, что на избирательных участках в России готовили провокации для зарубежных СМИ

Также стало известно, что бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. 59-летний Рогозин с 2011 по 2018 год был заместителем главы правительства. Он курировал оборонное и космическое направления.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.