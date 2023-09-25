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В Кремле оценили возможность проведения интервью Путина с зарубежными СМИ

Песков: время для интервью Путина с зарубежными СМИ обязательно настанет

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Администрация президента РФ Владимира Путина получает от зарубежных СМИ десятки запросов на проведение интервью с главой государства. Однако западная общественность все еще «одурманена пропагандой» и вряд-ли сможет понять позицию российского лидера, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе от американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью», — подчеркнул он.

При этом представитель главы государства отметил, что однажды обязательно наступит подходящий момент для проведения подобного мероприятия. Но в настоящее время в западных государствах укоренилась антироссийская риторика, поэтому жители США и европейских стран не смогут трезво оценить высказывания Путина и его видение будущего.

«Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», — добавил Песков.

Также пресс-секретарь указал, что во время встреч с иностранными журналистами глава Кремля всегда «предельно откровенен» и развернуто отвечает на вопросы. Российский лидер продолжит и в будущем разъяснять позицию Москвы по различным политическим темам, сказал представитель Путина.

Кроме того, Дмитрий Песков оценил возможность проведения интервью президента РФ с американским журналистом Такером Карлсоном. Он не стал делать конкретных заявлений по этому поводу и ограничился фразой «подождем — увидим».

Ранее в Кремле назвали возможные сроки проведения прямой линии с Путиным.

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