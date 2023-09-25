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Представитель Бориса Джонсона опроверг слова няни об увольнении из-за бокала вина

Представитель Джонсона опроверг слова няни об увольнении из-за бокала вина

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Andrew Milligan/Pool/Reuters

Представитель экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона опроверг информацию няни его ребенка о том, что ее уволили после одного выпитого бокала вина с бывшим лидером консерваторов. Об этом пишет The Times.

«Это сообщение совершенно не соответствует действительности. Разочаровывает видеть, как кто-то, кто стремился завоевать доверие, злоупотребляет им, чтобы создать совершенно ложную историю ради финансовой выгоды», — ссылается газета на заявление представителя Джонсона.

Ранее газета Mirror со ссылкой на няню сообщала, супруга Бориса Джонсона уволила ее через три дня после начала работы. Причиной послужил один выпитый с экс-главой правительства бокал вина.

Няня отметила, что экс-председатель кабинета министров «не в ее вкусе». Однако жена политика — Кэрри Джонсон — посчитала иначе.

Согласно материалу издания, в настоящее время няня планирует подать судебный иск против семьи экс-премьера Соединенного королевства. Изначально женщина заключила контракт на три месяца и теперь уверена, что чета Джонсонов должна заплатить ей «тысячи» фунтов стерлингов и выходное пособие.

Ранее Борис Джонсон призвал передать Киеву ракеты большой дальности ATACMS.

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