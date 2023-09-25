В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Алиева и Эрдогана в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан для переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.

«Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит Алиев, и в том числе с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Такие ожидания. Это суверенные страны, они реализуют право на сотрудничество», — сказал представитель Кремля.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.