Дмитрий Рогозин не получит руководящей должности в Совете Федерации

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не получит руководящую должность в Совете Федерации и останется рядовым сенатором, сообщает РБК со ссылкой на источник.

«Пока так», — сказал он, комментируя вопрос.

Источник уточнил, что Рогозина, который после отставки с поста главы «Роскосмоса» оставался без работы, «нужно было куда-то трудоустроить».

Ранее Рогозин подтвердил информацию, что стал сенатором РФ от Запорожской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

К сообщению прикреплена информация СМИ, что он стал сенатором от Запорожской области.

18 сентября сообщалось, что Рогозин может получить новую официальную должность. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента России. По словам одного из источников, Рогозину как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность сенатора от Запорожской области.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».