Пекин призвал провести объективное расследование взрывов на «Северных потоках»

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин заявил, что правительство страны считает необходимой организацию объективного и профессионального расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова передает ТАСС.

Корреспонденты агентства попросили китайского дипломата прокомментировать ситуацию, касающуюся прошлогоднего теракта на российских трубопроводах. В частности, журналистов интересовала позиция Пекина относительно выяснения обстоятельств инцидента.

«КНР поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов на «Северных потоках», — указал представитель внешнеполитического ведомства.

Также он добавил, что молчание многих государств по поводу произошедшего вызывает у Китая недоумение. Особенно это касается стран, которые позиционируют себя как «открытые и прозрачные».

25 сентября посол РФ в Дании Владимир Барбин сообщил, что власти королевства отказали российской стороне в проведении совместного расследования взрывов на «Северных потоках». Более того, Копенгаген решил не исполнять большинство запросов Москвы о предоставлении правовой помощи по данному делу.

Ранее в Швеции рассказали о планах завершить расследование терактов на российских газопроводах к концу 2023 года.