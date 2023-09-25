В Совфеде отреагировали на запрет Карлсону взять интервью у Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает запрет правительства США журналисту Такеру Карлсону брать интервью у Владимира Путина ограничением свободы слова при «полном молчании» западных СМИ. В своем Telegram-канале он написал , что эти медиа «ненавидят Карлсона».

«И неудивительно, что они полностью обошли молчанием запрет со стороны властей США журналисту Такеру Карлсона взять интервью у Владимира Путина. Карлсона либеральные СМИ ненавидят за то, что он от них независим и разоблачает их фейки, подлоги и замалчивание скандальных фактов, касающихся администрации Байдена», — написал Пушков.

По словам парламентария, либеральные западные СМИ превратились в «подотряд глубинного государства США». Он напомнил, как «они пытались протащить Хиллари Клинтон в президенты США и пытались утопить Трампа», а также вбрасывали ложную информацию о внутренней и внешней политике Вашингтона.

Ранее Такер Карлсон в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche заявил, что американское правительство запретило ему брать интервью у президента России Владимира Путина.

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — сказал Карлсон.

Ранее заявивший о сексе с Обамой американец дал интервью Такеру Карлсону.