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Посол рассказал об опасениях Дании перед Россией из-за «Северных потоков»

Посол Барбин: Дания боится, что Россия что-то узнает о подрыве «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Если Россия будет привлечена к расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», то ей станут известны обстоятельства, которые могут навредить сотрудничеству Дании с США или поставкам вооружения Украине, в королевстве этого опасаются. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат уточнил, что контактов по расследованию взрывов на газопроводах спустя год между Данией и РФ так и нет. Датская прокуратура объясняет нежелание сотрудничать тем, что исполнение запросов российской стороны о правовой помощи может поставить под угрозу нацбезопасность королевства.

По словам посла, в контексте обсуждаемых в СМИ различных и противоречащих друг другу причин взрыва мотивировка Дании вызывает многочисленные вопросы.

Барбин задался вопросом, не выражает такая позиция прокуратуры Дании наличие в стране опасений, что Россия может узнать нечто такое, что приведет к рискам для сотрудничества королевства с Соединенными Штатами в сфере безопасности или же поставок Копенгагеном вооружений Киеву. Посол РФ не исключил, что в этом заключается причина максимальной закрытости хода расследования терактов на газопроводах.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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