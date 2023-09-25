Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Венесуэлы заявили о стремлении страны стать членом БРИКС

Глава МИД Венесуэлы Пинто: страна стремится в ближайшее время вступить в БРИКС

close
100%
Ivan Alvarado/Reuters

Венесуэла стремится в скором времени вступить в БРИКС и видит поддержку своей кандидатуры на членство в клубе со стороны всех стран — участниц, включая Россию. Об этом заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто, передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что Каракас очень рад решению организации расширить свой состав. При этом речь идет как об уже имеющихся договоренностях, так и продолжении работы в данном направлении после становления Москвы председателем клуба в январе 2024 года.

«Венесуэла уже работает во всех комиссиях БРИКС и обменивается информацией со всеми странами», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, Пинто указал на чрезвычайную важность расширения клуба с точки зрения энергетической безопасности. По словам дипломата, после принятия новых членов БРИКС станет обладателем более 80% мировых запасов нефти.

Также глава МИД Венеслуэлы ожидает, что обновленная организация будет способствовать формированию нового международного порядка и внесет свой вклад в создание сбалансированного мира.

Ранее в КНР заявили о желании увидеть Турцию в составе БРИКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях