В МИД Венесуэлы заявили о стремлении страны стать членом БРИКС

Венесуэла стремится в скором времени вступить в БРИКС и видит поддержку своей кандидатуры на членство в клубе со стороны всех стран — участниц, включая Россию. Об этом заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто, передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что Каракас очень рад решению организации расширить свой состав. При этом речь идет как об уже имеющихся договоренностях, так и продолжении работы в данном направлении после становления Москвы председателем клуба в январе 2024 года.

«Венесуэла уже работает во всех комиссиях БРИКС и обменивается информацией со всеми странами», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, Пинто указал на чрезвычайную важность расширения клуба с точки зрения энергетической безопасности. По словам дипломата, после принятия новых членов БРИКС станет обладателем более 80% мировых запасов нефти.

Также глава МИД Венеслуэлы ожидает, что обновленная организация будет способствовать формированию нового международного порядка и внесет свой вклад в создание сбалансированного мира.

Ранее в КНР заявили о желании увидеть Турцию в составе БРИКС.