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В Совфеде РФ рассказали о причинах хамского отношения Украины к Западу

Пушков заявил, что страны Запада сами виноваты в нахальном поведении Украины

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Нахальное поведение Киева по отношению к западным государствам спровоцировано их собственной «украиноманией», поэтому Вашингтон и его союзники должны винить в происходящем только себя. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Как отметил сенатор, Запад сам создал себе комплекс вины перед Украиной. При этом киевские власти твердо убеждены, что зарубежные партнеры находятся у них «на крючке».

Именно поэтому, по мнению Пушкова, украинское правительство использует «явно нахрапистый тон» и проявляет требовательность при поддержании диалога с государствами Запада. Парламентарий обратил внимание, что теперь США и их союзники даже вынуждены оправдываться перед киевскими властями за те или иные решения.

В частности, российский сенатор назвал странной недавнюю встречу немецкого министра обороны Бориса Писториуса с мэром украинской столицы Виталием Кличко. Представителю Берлина пришлось объяснять зарубежному политику, почему руководство страны до сих пор не поставило в зону конфликта дальнобойные ракеты Taurus. Тогда же глава Киева дал понять, что любой предоставленной помощи будет мало.

«Так что Запад своей украиноманией, страхом политиков быть обвиненными в недостаточно большом внимании к Украине заслужил ее неблагодарность. И возмущаться им нечего. Сами позволили Киеву так себя вести», — подытожил Пушков.

Ранее в США заявили, что европейские союзники Украины начали сдавать свои позиции.

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