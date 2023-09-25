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Лавров исключил попытки уговорить Зеленского начать переговоры

Лавров: Россия не станет уговаривать Зеленского отменить запрет на переговоры

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Mary Altaffer/AP

Москва не намерена уговаривать украинского лидера Владимира Зеленского начать диалог с целью урегулирования конфликта. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что Киев и его западные партнеры в один голос говорят о необходимости восстановить мир в соответствии с планом Зеленского. По мнению США, Великобритании и стран Европейского союза (ЕС) других способов завершить боевые действия просто не существует, подчеркнул он.

Однако, как сказал дипломат, РФ не станет давать главе соседнего государства каких-либо «ангажементов» ради отмены его указа о запрете переговоров.

«Формула Зеленского, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема. Просто нереализуема, и все это знают», — пояснил Лавров.

По словам министра, на основе текущей ситуации Москва пришла к выводу, что западные государства не желают показывать понимание происходящего в зоне украинского конфликта.

Ранее Лавров рассказал о попытках американского правительства создать новые военные мини-альянсы на Востоке.

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