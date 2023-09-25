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Politico: Польша и другие союзники Украины в Европе начали сдавать позиции

Издание Politico написало, что Польша начала сдавать позиции по Украине

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Kacper Pempel/Reuters

Как пишут журналисты издания Politico, самые ярые европейские партнеры Украины стали сдавать позиции, поскольку приближаются выборы и есть другие внутренние проблемы.

В качестве примера привели Польшу, где премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне переговоров с Киевом о поставках украинского зерна объявил о прекращении передачи Украине военной техники. Западный дипломат, чье имя не раскрывается, заявил, что зерновой вопрос ставит под сомнения вероятность присоединения Украины к Евросоюзу.

«Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие изменения [в отношении поддержки] Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо», — отметил дипломат.

22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине, поскольку произошел конфликт между Варшавой и Киевом из-за эмбарго на экспорт украинского зерна. Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших стран Европейского союза.

Ранее руководители Польши отказались проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По имеющейся информации, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий не сочли возможным встретиться с Зеленским во время его короткой остановки на польской территории по пути в Киев.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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