Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, участвовавший в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, констатировал, что «регулирующие мир правила исчерпывают себя», а развивающиеся страны Глобального Юга ищут «альтернативу Западу».

Он опубликовал доклад «Многополярность без многосторонности». В нем Боррель говорит, что «мы действительно живем во все более и более многополярном мире, но многосторонность отступает».

«Это парадокс. Почему? Потому что, когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть ужесточение правил, регулирующих игру. Однако мы наблюдаем противоположную тенденцию: правила, управляющие миром, выдыхаются. Мы должны найти способы преодолеть этот парадокс», — заключил дипломат.

Он называет три аспекта многополярности. Во-первых, более широкое распределение богатства в мире, во-вторых, готовность государств самоутвердиться стратегически и идеологически и, в-третьих, появление все более транзакционной международной системы, основанной на двусторонних сделках, а не на глобальных правилах.

В 1990 году на долю G7 приходилось 67% мирового ВВП, сегодня эта доля упала ниже 40%. В 1990 году доля Китая в мировом ВВП составляла 1,6%, сегодня она составляет 18%. Внутри «Большой семерки» доля США сократилась, но гораздо меньше, чем доля Европы и Японии, а в западном мире Соединенные Штаты продолжают явно доминировать.

За пределами «Большой семерки» многополярность является прежде всего результатом впечатляющего подъема Китая. Отсюда и реконфигурация глобальных отношений вокруг США и Китая. Вместе они владеют более 40% мирового богатства и, как следствие, обладают значительной властью над международной системой. В ближайшие десятилетия Индия может догнать Китай и США.

Но многополярность — это не просто результат распределения богатства. Новый многополярный мир также характеризуется растущим спросом на суверенитет и идентичность. Особенно на так называемом Глобальном Юге, хотя это очень неоднородная группа стран, указывает глава евродипломатии.

В Латинской Америке, в Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке и, конечно же, в Азии почти все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении.

Это не обязательно означает, что с подъемом Китая возникает новая глобальная модель. Это также не означает, что Китай попытается убедить третьи страны принять его модель во всех ее аспектах.

Скорее страны ищут альтернативы западной модели в каждом конкретном случае, как это сейчас происходит в разных странах Африки. Эти страны, похоже, готовы работать с любым игроком, который выглядит способным заменить старых. Эти новые игроки имеют то преимущество, что не спрашивают, кто находится в тюрьме или куда на самом деле идут деньги. Это устраивает многие режимы, полагает Боррель.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.